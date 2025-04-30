Рабочий день 30 апреля будет сокращённым для россиян

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рабочий день 30 апреля в России будет сокращённым на один час, поскольку за ним следует праздник Весны и Труда, напомнила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.
«На майские праздники выходными станут периоды с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Поскольку 1 мая — праздничный день, рабочий день 30 апреля будет сокращен на один час», — сказала Подольская.
Она отметила, что при этом рабочий день 7 мая перед длинными выходными не будет сокращённым, так как 8 мая — выходной, перенесенный с 23 февраля.
«Важно учитывать, что в мае 2025 года будет 13 выходных дней при 18 рабочих. При окладной системе брать отпуск в этом месяце невыгодно: чем меньше рабочих дней, тем выше оплата за каждый отработанный день», — добавила эксперт.