Что такое электромагнитное оружие и могло ли оно устроить блэкаут в Европе

И подобный сценарий — вовсе не далёкая от реальности страшилка, а вполне возможное развитие событий, которого не исключают в Конгрессе США. Так, во время дачи показаний одному из комитетов Конгресса на вопрос сенатора Рона Джонсона экс-директору ЦРУ Джеймсу Вулси о том, что произойдёт, если в результате электромагнитного импульса электросеть будет отключена на год или два, тот ответил: «Это кратко рассматривается в отчёте комиссии. По сути, есть две оценки того, сколько людей умрёт от голода, от недоедания, от нехватки воды и от социальных потрясений. Одна оценка заключается в том, что в течение года или около того умрут две трети населения США. Другая оценка заключается в том, что в течение года или около того умрёт 90% населения США. Мы говорим о полном опустошении. Мы говорим не просто об обычной катастрофе».