Что такое электромагнитное оружие и могло ли оно устроить блэкаут в Европе

Загадочный блэкаут.
Масштабный блэкаут в Европе устроил огромный переполох и задал множество вопросов, на которые пока никто не даёт конкретных ответов. Сначала массовые отключения электричества были зафиксированы в Испании — 28 апреля в 12.30 по местному времени произошло отключение электроэнергии в Севилье, Барселоне, Валенсии и Памплоне. Затем последовали отключения по всей стране — в Мадриде остановилось метро, перестал работать столичный аэропорт, тысячи людей застряли в лифтах. Чуть позже блэкаут охватил Португалию. В Лиссабоне также остановилось метро. Затем последовали отключения электроэнергии во Франции и Андорре, потом — в Нидерландах и Бельгии. Ущерб, нанесённый блэкаутом только за один день, эксперты оценивают более чем в миллиард евро.
Несмотря на масштабность аварии, никто из специалистов и экспертов не даёт однозначного ответа на вопрос о её причинах, высказываются самые разные предположения — от компьютерной атаки до изношенности электросетей, вспышки на солнце и последствий перехода на зелёную энергетику. «У нас пока нет окончательной информации о причинах этого, поэтому я прошу людей… сообщить об этом по официальным каналам», — заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Большинство специалистов сходятся во мнении, что имело место некое внешнее воздействие на энергосистему, но какое именно — никто конкретно сказать не решается.
Примечательно, что все специалисты и эксперты старательно обходят стороной ещё одну версию — о возможном воздействии электромагнитного оружия. Хотя российские эксперты такой возможности не исключают.
Электромагнитное оружие.
По мнению российского военного эксперта Алексея Рамма, «конец света», случившийся в Европе, вполне может быть последствием испытаний электромагнитного оружия, которое в настоящее время активно разрабатывается в США и других странах НАТО.
«В настоящее время страны НАТО активно разрабатывают электромагнитное оружие. Существует несколько типов таких средств. В частности, это авиационные бомбы достаточно большого калибра, которые внутри содержат необходимые материалы, при детонации которых происходит сильный электромагнитный импульс. Такие изделия уже есть, они изучаются. Но помимо этого существуют устройства, которые в простой речи называются пушками. То есть это такой излучатель направленного действия. Такие изделия пока ещё находятся в стадии прототипов, но как раз применение вот такой мобильной пушки большой мощности могло привести к тем последствиям, к такому локауту, который случился в Испании», — считает он.
Подобные разработки есть, например в Китае. Ранее сообщалось, что учёные разработали новый тип микроволнового оружия, принцип его работы напоминает «Звезду смерти» из знаменитых «Звёздных войн». Вооружение способно синхронизировать и направлять электромагнитные волны для поражения целей.
«Система вооружения, которая завершила экспериментальные испытания на предмет потенциального использования в военных целях, состоит из нескольких устройств. Они излучают микроволны, которые могут сливаться в мощный энергетический луч, чтобы атаковать цель», — говорилось в статье газеты South China Morning Post (SCMP).
Подобные технологии развивают и в России. Так, советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев сообщал, что так называемые СВЧ-пушки (СВЧ — сверхвысокочастотное излучение) «существуют и очень эффективно развиваются». Ими планируется вооружать российские беспилотные самолёты шестого поколения. Это очень тревожит западных специалистов. Старший научный сотрудник аналитического центра Royal United Services Institute Джастин Бронк утверждал, что Россия обладает рядом неядерных ЭМИ-боеприпасов, которые могут быть запущены с земли с помощью специализированных снарядов.
Типы ЭМО.
Впервые идея создания электромагнитного оружия появилась ещё в середине прошлого века, когда при испытаниях американцами атомной бомбы над Тихим океаном в 50-х годах было зафиксировано отключение электроснабжения на Гавайских островах, находившихся в сотнях километрах от места взрыва. Оказалось, что такой эффект создаёт электромагнитный импульс, генерируемый атомным взрывом. Именно тогда военные и задумались о том, как использовать электромагнитный импульс в военных целях. Разработкой электромагнитного оружия занялись практически все ведущие страны мира — США, СССР, Китай, Великобритания, Франция, Япония и другие.
В настоящее время выделяют три типа электромагнитного оружия (ЭМО):
— оружие, в котором электромагнитный импульс используется для разгона пули или снаряда и служит альтернативой взрывчатым веществам в огнестрельном оружии,
— оружие, генерирующее электромагнитный импульс, воздействующий на электрическое и электронное оборудование противника и выводящий его из строя,
— оружие, генерирующее электромагнитный импульс, оказывающий болевое или летальное воздействие на людей.
В случае с блэкаутом в Европе речь может идти о втором типе ЭМО, предназначенном для разрушения электроники и систем электроснабжения.
Нелетальное оружие.
Такие системы квалифицируются как нелетальное оружие. Однако им придаётся не меньшее значение, чем мощным разрушающим средствам.
«Применение специального оружия, способного разрушить систему электроснабжения и другие важнейшие элементы национальной инфраструктуры, не воздействуя напрямую на человека, является весьма заманчивым, поскольку может привести к коллапсу целой страны, при том что лиц, ответственных за принятие решения о применении такого оружия, никто не сможет осудить за массовое убийство гражданского населения, поскольку это оружие не имеет прямого воздействия на людей», — отметил специалист в области преднамеренных электромагнитных деструктивных воздействий, кандидат технических наук Владимир Гуревич.
Апокалипсис, который не замечают.
Человечество трепещет перед перспективой гибели от ядерной войны, пандемии или какого-нибудь нежданно прилетевшего астероида, но не замечает не менее страшной угрозы, которая становится всё более реальной по мере разработки и совершенствования электромагнитного оружия. По мнению экспертов, чтобы уничтожить современную цивилизацию, достаточно просто лишить людей электричества.
И подобный сценарий — вовсе не далёкая от реальности страшилка, а вполне возможное развитие событий, которого не исключают в Конгрессе США. Так, во время дачи показаний одному из комитетов Конгресса на вопрос сенатора Рона Джонсона экс-директору ЦРУ Джеймсу Вулси о том, что произойдёт, если в результате электромагнитного импульса электросеть будет отключена на год или два, тот ответил: «Это кратко рассматривается в отчёте комиссии. По сути, есть две оценки того, сколько людей умрёт от голода, от недоедания, от нехватки воды и от социальных потрясений. Одна оценка заключается в том, что в течение года или около того умрут две трети населения США. Другая оценка заключается в том, что в течение года или около того умрёт 90% населения США. Мы говорим о полном опустошении. Мы говорим не просто об обычной катастрофе».
В блэкауте, накрывшем Европу, европейские политики склонны винить просто какой-то технический сбой. И дай Бог, чтобы так оно и было. Но не стоит забывать, что электромагнитное оружие продолжает совершенствоваться, и, может быть, недалёк тот час, когда возможность отключения электричества в масштабах целых стран или даже всей планеты станет реальностью.