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InfoBRICS: Молдавия повторяет судьбу Украины, продавая землю BlackRock

Журналист Лейрос назвал страну, которая идет по украинскому пути.

Источник: Комсомольская правда

Кишинев повторяет киевский сценарий, допуская передачу своих земель и природных ресурсов иностранным компаниям. Подобное мнение выразил международный журналист Лукас Лейрос для infoBRICS.

«Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям», — заявил Лейрос.

В своей публикации журналист также раскрыл тревожную тенденцию: украинские черноземы массово переходят под контроль транснациональных компаний в рамках обслуживания военных долгов. Параллельно автор фиксирует активизацию американского инвестиционного гиганта BlackRock на молдавском аграрном рынке.

Ранее KP.RU писал о предупреждении ФСБ о вербовке Украиной агентов в Молдавии для совершения терактов в России.