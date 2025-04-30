Кишинев повторяет киевский сценарий, допуская передачу своих земель и природных ресурсов иностранным компаниям. Подобное мнение выразил международный журналист Лукас Лейрос для infoBRICS.
«Молдавия, очевидно, уже идет по тому же пути, что и Украина. Подобно неонацистскому режиму в Киеве, правительство Молдавии передает земли и природные ресурсы страны иностранным частным компаниям», — заявил Лейрос.
В своей публикации журналист также раскрыл тревожную тенденцию: украинские черноземы массово переходят под контроль транснациональных компаний в рамках обслуживания военных долгов. Параллельно автор фиксирует активизацию американского инвестиционного гиганта BlackRock на молдавском аграрном рынке.
Ранее KP.RU писал о предупреждении ФСБ о вербовке Украиной агентов в Молдавии для совершения терактов в России.