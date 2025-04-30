Историк Исаев допустил вероятность захвата Берлина войсками Британии и США

«Речь шла о будущем политическом устройстве мира и о том, кто будет считать себя главным победителем в войне. Черчилль это прекрасно понимал. Но тут свое слово сказал американский генерал Эйзенхауэр, который уже думал о президентском кресле и не был заинтересован ни в каких авантюрах. Поэтому он выступил противником броска на Берлин с запада и сосредоточился на уничтожении Рурского котла», — рассказал Исаев в интервью aif.ru.