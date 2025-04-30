Историк Исаев допустил вероятность захвата Берлина войсками Британии и США

Британский премьер-министр Уинстон Черчилль хотел опередить Сталина в штурме Берлина весной 1945 года, но история не дала ему такого шанса. Об этом напомнил военный историк Алексей Исаев.
«Речь шла о будущем политическом устройстве мира и о том, кто будет считать себя главным победителем в войне. Черчилль это прекрасно понимал. Но тут свое слово сказал американский генерал Эйзенхауэр, который уже думал о президентском кресле и не был заинтересован ни в каких авантюрах. Поэтому он выступил противником броска на Берлин с запада и сосредоточился на уничтожении Рурского котла», — рассказал Исаев в интервью aif.ru.
При этом, считает историк, вероятность захвата Берлина западными союзниками не была полностью исключена — при условии, если бы советские войска застряли на Одере.
«Американский генерал Паттон как раз был склонен к авантюрам — он, например, предлагал “послать русских к черту” и брать Прагу своими силами. Думаю, что и на Берлин он мог бы рвануть вместе с британским главнокомандующим Монтгомери, проигнорировав мнение Эйзенхауэра — по принципу “победителей не судят”. Так что задерживаться на подступах к столице Третьего рейха нам было никак нельзя», — заключил специалист.
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