Пешеходный эстонский пункт пропуска в РФ «Нарва-1» приостановил работу

Пешеходная часть пункта «Нарва-1» не будет работать в период с 30 апреля по 2 мая. Эстония закрыла пропуск в Россию из-за учений Департамента полиции и погранохраны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ПУ ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.