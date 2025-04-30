Пешеходный эстонский пункт пропуска в РФ «Нарва-1» приостановил работу

Пешеходная часть пункта «Нарва-1» не будет работать в период с 30 апреля по 2 мая. Эстония закрыла пропуск в Россию из-за учений Департамента полиции и погранохраны. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ПУ ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.
С 3 мая пропускной пешеходный пункт будет работать в привычном режиме. Россиянам посоветовали тщательно изучить информацию. Это важно при планировании поездок.
«Пешеходная составляющая пункта пропуска “Нарва-1” временно приостанавливает работу с 30 апреля по 2 мая 2025 года. Необходимо учитывать данную информацию при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты следования», — отметили в сообщении.
В Эстонии, тем временем, освободили задержанный российский танкер Kiwala. Он сможет покинуть пределы страны и вернуться в РФ.