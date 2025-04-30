Конец Третьего рейха. Что произошло с верхушкой нацистской Германии после самоубийства Адольфа Гитлера

Сумерки рейха вместили в себя полное крушение госаппарата, развал армии, толпы беженцев, самоубийство одних лидеров рейха и попытки скрыться других.
Последние дни Берлина.
В середине апреля советские войска начинают Берлинскую операцию, целью которой является окружение города и его захват. К этому моменту немцы были уже обречены, советские войска имели трёхкратное превосходство в живой силе и самолётах и пятикратное превосходство в танках. И это не считая находившихся на западном фронте союзников. Кроме того, значительную часть немецких сил составляли подразделения фольксштурма и гитлерюгенда, состоявшие из совершенно неподготовленных к боевым действиям людям старшего возраста, ранее считавшихся негодными к службе, и подростков.
К началу 20-х чисел возникла угроза окончательного окружения Берлина. Последней надеждой столицы Рейха стала 12-я армия под командованием Вальтера Венка. Эта армия была сформирована в апреле буквально из того, что было. Ополченцы, резервисты, курсанты — всех их сводили в армию, которая должна была спасти Берлин от окружения. К моменту начала Берлинской операции армия занимала позиции на Эльбе против американцев, поскольку немцы ещё не знали, что те не будут атаковать Берлин.
Этой армии отводилась большая роль в планах Гитлера, благодаря чему практически все оставшиеся запасы продовольствия, боеприпасов и горючего направлялись именно в эту армию, что нанесло ущерб всем остальным, а из-за неразберихи последних дней исправить ситуацию было уже некому. Корнелиус Райан писал: «Здесь было всё: от частей самолётов до сливочного масла. В нескольких милях от Венка на восточном фронте танки фон Мантейфеля останавливались из-за дефицита горючего, а Венка чуть ли не затопило горючим. Он докладывал в Берлин, но не было принято никаких мер, чтобы вывезти излишки. Никто даже не подтвердил, что получил его донесения».
Попытки остановить окружение Берлина провалились. Всё, что оставалось 12-й армии, — это помочь в эвакуации гражданского населения. Жители Берлина покидали город перед наступающей Советской армией. Расположение 12-й армии Венка превратилось в огромный лагерь беженцев. При помощи армии Венка на запад удалось перебраться примерно 250 тысячам гражданских. Вместе с беженцами в американский плен переправлялись и солдаты армии. 7 мая, завершив переправу, Венк сам сдался американцам.
Последние дни Гитлера.
В последний месяц жизни Гитлер не покидал своего бункера, где он пока ещё был в относительной безопасности. Но всему его окружению уже было очевидно, что война проиграна. Вероятно, понимал это и сам Гитлер, чья вера в то, что ситуацию ещё можно изменить, была скорее попыткой бегства от реальности в мир иллюзий. Ситуация в апреле 1945 года сильно отличалась от ситуации четырёхлетней давности, когда немецкие войска стояли под Москвой. Тогда за Москвой была ещё огромная территория, обильные ресурсы для пополнения армии, эвакуированные в тыл заводы, и война не закончилась бы со взятием советской столицы и длилась бы ещё долгое время. Теперь ситуация была безвыходной, с запада наступали союзники, с востока — Советская армия. Все они имели подавляющее преимущество над вермахтом не только количественно, но и по вооружению. У них было больше танков, артиллерийских орудий, самолётов, горючего, боеприпасов. Немцы лишились своей промышленности, заводы были либо разрушены бомбардировками с воздуха либо захвачены в результате наступления. Дивизии было некем пополнять — приходилось призывать стариков, больных и подростков, даже тех, кто раньше был освобождён от службы.
Гитлер ждал чуда, и оно, как ему показалось, случилось. 12 апреля умер американский президент Рузвельт. Гитлер воспринял это как «чудо Бранденбургского дома», когда в ходе Семилетней войны умерла русская императрица Елизавета Петровна, а новый император Пётр III прекратил удачно складывавшуюся войну и спас прусского короля Фридриха от поражения. Однако со смертью Рузвельта ничего не произошло, а радость Гитлера уже через несколько часов была омрачена падением Вены.
20 апреля, в свой последний день рождения, Гитлер в последний раз вышел из своего бункера, поднявшись во двор рейхсканцелярии, где наградил подростков из гитлерюгенда и подбодрил их. Гитлер лихорадочно отдаёт приказы о наступлении, но они не выполняются, у армий, с огромным трудом держащих оборону, нет никаких ресурсов для наступления, но Гитлеру об этом не говорят, чтобы окончательно не вывести его из душевного равновесия.
Только 22 апреля он наконец впервые признаёт, что война проиграна. Окружение уговаривает фюрера перебраться в Баварию и превратить её в центр сопротивления, но он категорически отказывается. Строгая дисциплина в бункере падает. Все курят, не обращая внимания на Гитлера, который ненавидел табачный дым и всегда запрещал курить в его присутствии.
Ночью 23 апреля Гитлер получает из Баварии телеграмму от Геринга, которую он воспринимает как попытку отстранения от дел и захвата власти. Гитлер лишает Геринга всех наград, званий и полномочий и приказывает арестовать.
28 апреля Гитлер снимает со всех постов Гиммлера после того, как западные СМИ сообщают о его тайных попытках установить контакты для переговоров с западными союзниками.
29 апреля Гитлер оставляет завещание, в котором составляет список нового правительства, которое должно спасти Германию после смерти фюрера. В это правительство не входят Гиммлер и Геринг. Рейхспрезидентом назначается гроссадмирал Дёниц, рейхсканцлером — Геббельс, министром по делам партии — Борман. В тот же день он совершает официальную церемонию бракосочетания с Евой Браун.
На следующий день после этого, когда советские войска уже находились в нескольких километрах от бункера, Гитлер покончил с собой. После этого ближайшее окружение Гитлера — секретарши, повара, адъютанты — покинули фюрербункер и рассеялись в почти полностью захваченном советскими войсками Берлине.
Самоубийство Геббельса.
Кабинет Геббельса, назначенный завещанием Гитлера, просуществовал всего один день. Через несколько часов после смерти Гитлера, Геббельс предпринял попытку договориться с наступающими советскими войсками и запросил прекращения огня. В расположение 8-й Советской армии был направлен парламентёр — начальник Генштаба Сухопутных войск генерал Ганс Кребс.
До войны Кребс служил помощником военного атташе Германии в Советском Союзе и хорошо выучил русский язык. Кроме того, он лично знал многих советских генералов. По этим двум причинам он и был назначен парламентёром и переговорщиком. Кребс сообщил командующему армией маршалу Чуйкову о том, что Гитлер покончил с собой и в Германии теперь новое руководство, которое готово начать мирные переговоры. Предложение о перемирии было продиктовано самим Геббельсом.
Чуйков доложил о немецком предложении в Ставку. От Сталина пришёл категоричный ответ: никаких переговоров не будет, только безоговорочная капитуляция. Немецкой стороне дали несколько часов на раздумья, после чего в случае отказа наступление возобновлялось.
Узнав о советском ультиматуме, Геббельс передал свои полномочия Дёницу, после чего при помощи врача рейхсканцелярии Кунца умертвил своих шестерых детей и покончил с собой вместе со своей женой. Тогда же покончил с собой генерал Кребс.
Бегство нацистских боссов.
Но далеко не все высокопоставленные деятели Рейха нашли в себе мужество пойти на дно вместе с тонущим кораблём. Генрих Гиммлер, некогда бывший вторым человеком в государстве, но в последние дни жизни Гитлера угодивший в опалу, пытался попасть в состав правительства Дёница, рассчитывая, что это смягчит его участь. Но Дёниц прекрасно понимал, что Гиммлер давно скомпрометировал себя настолько, что его включение в состав пусть и виртуального, но правительства, только ухудшит ситуацию.
Получив отказ, Гиммлер залёг на дно. Он раздобыл мундир унтер-офицера и паспорт на имя Генриха Хитцингера, завязал один глаз повязкой и в компании с несколькими людьми из ближайшего окружения попытался пробраться в Данию.
Три недели они скитались по Германии, укрываясь от патрулей, пока 21 мая не были арестованы советскими солдатами. Они даже не подозревали, что арестовывают самого Гиммлера, просто задержали группу немецких военных с подозрительными документами и отправили их в сборный лагерь к англичанам на проверку. Уже в лагере Гиммлер неожиданно сообщил свою реальную личность. Его начали обыскивать, но он успел раскусить ампулу с ядом.
Мартин Борман, назначенный завещанием Гитлера министром по делам партии, вечером 1 мая вместе с пилотом Гитлера Буаром, главой гитлерюгенда Аксманом и врачом Штумпфеггером покинули бункер, чтобы прорваться из Берлина и уйти в направлении войск союзников. Прячась за танком, они попытались перебраться по мосту через Шпрее, но танк был подбит артиллерией — и Борман получил ранение. В конце концов им удалось перебраться и направиться по железнодорожным путям в сторону вокзала. По дороге Аксман потерял Бормана и Штумпфеггера из вида, но, наткнувшись на советский патруль, вернулся обратно и обнаружил, что оба они уже мертвы.
Однако показаниям Аксмана на суде не поверили, и Нюрнбергский трибунал судил Бормана заочно. В прессе то и дело сообщались сенсационные факты, что Бормана видели в различных латиноамериканских странах. То и дело появлялись различные конспирологические версии: то Борману помогли английские спецслужбы и он живёт в Латинской Америке, то Борман оказывался советским агентом и живёт в Москве. За информацию о местонахождении нацистского функционера была назначена награда в размере 100 тысяч марок.
В начале 60-х один житель Берлина сообщил, что в начале мая 1945 года он по приказу советских солдат участвовал в захоронении нескольких тел, обнаруженных на мосту через Шпрее, и у одного из погибших были документы на имя Штумпфеггера. Он даже указал место захоронения, но при раскопках там ничего не нашли.
Все посчитали его охотником за пятью минутами славы, но через несколько лет при проведении строительных работ буквально в нескольких метрах от раскопок действительно было обнаружено захоронение. По нескольким характерным травмам один из скелетов был опознан как скелет Бормана, однако многие не поверили в это и продолжали строить теории его чудесного спасения.
Конец в этой истории был поставлен только в 90-е годы, с развитием технологий. ДНК-тест однозначно подтвердил, что в этой безымянной могиле был похоронен Борман.
Геринг несколько дней оставался под домашним арестом после разрыва с Гитлером, но на фоне всеобщего развала отряд СС просто перестал его охранять. Геринг не стал ни стреляться, ни скрываться и спокойно дождался прихода американцев, которым и сдался.
Окончательный конец рейха.
2 мая Берлин пал. Город окончательно был завоёван Красной армией. В отдельных домах ещё отстреливались наиболее фанатичные из немцев, но город уже был под контролем, а гарнизон капитулировал. К этому моменту под контролем Дёница, ставшего новым главой Рейха, были разрозненные и отрезанные друг от друга клочки территорий, не имевших сообщения друг с другом. В городке Фленсбург, расположенном неподалёку от датской границы, разместилось последнее в истории Третьего рейха правительство, уже фактически виртуальное. Оно получило название по городу, в котором базировалось, — фленсбургское. Размещалось оно в здании военно-морского училища. Дёниц сам сформировал его, постаравшись не брать активных нацистских функционеров. Главным министром (аналогом премьер-министра) был назначен граф Людвиг Шверин фон Крозиг — внучатый племянник супруги Карла Маркса.
Поскольку управлять было уже нечем и де-факто власть правительства распространялась только на сам Фленсбург и его окрестности, оставалось только постараться заключить как можно более выгодный мир или хотя бы потянуть время, чтобы части вермахта отступили в западную зону и сдались в плен союзникам, а не Советской армии.
В ночь на второе мая Дёниц выступил с радиообращением к немцам, в котором сообщил, что фюрер героически погиб и завещал немцам сражаться изо всех сил ради спасения Германии. Сам Дёниц тем временем отправил адмирала Фридебурга в расположение союзников с предложением о мире. Дёниц считал, что они будут более сговорчивы, чем советские представители. В итоге Фридебург подписал капитуляцию всех немецких частей в Голландии, Дании и Северо-Западной Германии.
Эйзенхауэр, однако, быстро разгадал хитрый план немецких переговорщиков, под разными предлогами оттягивавшими общую капитуляцию и сдававшихся по частям: тянуть время, чтобы как можно большее количество частей вермахта сдалось именно западным союзникам. Не желая слушать упрёки от высшего начальства, Эйзенхауэр объявил немецкой стороне, что, если они немедленно не подпишут безоговорочную капитуляцию, он закрывает западный фронт и войска союзников больше не будут брать немцев в плен и принимать беженцев.
7 мая в штабе союзников состоялось подписание акта о безоговорочной капитуляции. Однако эти действия вызвали негодование у Сталина, хотя и проходили в присутствии советского представителя. Получалось, что немцы капитулировали не перед сокрушившей их и захватившей Берлин Советской армией, а перед американцами. А СССР как бы и ни при чём. Так, мимо проходил. Кроме того, капитуляция была принята начальниками штабов, а не Верховным главнокомандованием, что лишало её торжественности.
Поэтому Сталин потребовал переподписания капитуляции в Берлине. Союзники пошли ему навстречу. Западным репортёрам запрещено было сообщать о состоявшейся 7 мая капитуляции, а уже просочившиеся в информагентства новости об этом были объявлены ошибочными. Само подписание капитуляции было объявлено «предварительным актом», который будет подтверждён в Берлине на следующий день.
8 мая теперь уже на советской территории в Берлине вновь была подписана немецкая капитуляция, которая и стала официальной. Поскольку дело происходило поздно вечером, по московскому времени из-за разницы часовых поясов было уже 9 мая, которое и стало официальным Днём Победы.
Фленсбургское правительство ещё продолжало существовать по инерции несколько дней, хотя фактически ничем не управляло. Ни союзники, ни советская сторона после подписания безоговорочной капитуляции не признавали за правительством никаких полномочий. 23 мая Эйзенхауэр объявил о роспуске правительства и об аресте его членов. Германское государство на несколько лет прекратило своё существование.