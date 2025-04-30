Конец Третьего рейха. Что произошло с верхушкой нацистской Германии после самоубийства Адольфа Гитлера

В последний месяц жизни Гитлер не покидал своего бункера, где он пока ещё был в относительной безопасности. Но всему его окружению уже было очевидно, что война проиграна. Вероятно, понимал это и сам Гитлер, чья вера в то, что ситуацию ещё можно изменить, была скорее попыткой бегства от реальности в мир иллюзий. Ситуация в апреле 1945 года сильно отличалась от ситуации четырёхлетней давности, когда немецкие войска стояли под Москвой. Тогда за Москвой была ещё огромная территория, обильные ресурсы для пополнения армии, эвакуированные в тыл заводы, и война не закончилась бы со взятием советской столицы и длилась бы ещё долгое время. Теперь ситуация была безвыходной, с запада наступали союзники, с востока — Советская армия. Все они имели подавляющее преимущество над вермахтом не только количественно, но и по вооружению. У них было больше танков, артиллерийских орудий, самолётов, горючего, боеприпасов. Немцы лишились своей промышленности, заводы были либо разрушены бомбардировками с воздуха либо захвачены в результате наступления. Дивизии было некем пополнять — приходилось призывать стариков, больных и подростков, даже тех, кто раньше был освобождён от службы.