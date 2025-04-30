Трамп обещал «много хорошего» по урегулированию конфликта России и Украины

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз прокомментировал тему урегулирования украинского конфликта и пообещал «много хорошего» для Москвы и Киева. Соответствующее заявление президент США сделал выступая перед личным составом на военно-воздушной базе Селфридж, расположенной под Детройтом в штате Мичиган.
Трамп отметил, что США решают вопросы с Китаем, Россией, а также пытаются урегулировать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке.
«И много хорошего… Вы услышите много хорошего», — добавил президент США, не уточнив при этом деталей и направленности своего высказывания.
Также Трамп поднял вопрос о расходах Соединенных Штатов на военные нужны и сооружение новых подводных лодок. Он заявил, что американские подводные лодки — «лучшие в мире». Но добавил, что «с одной стороны, совсем не хочет этим заниматься, а с другой — выбора нет».
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, Трамп заявил, что конфликт между Россией и Украиной находится в стадии завершения. По его словам, осталось внести последние правки и посмотреть, что произойдет на следующей неделе.