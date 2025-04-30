Трамп обещал «много хорошего» по урегулированию конфликта России и Украины

Также Трамп поднял вопрос о расходах Соединенных Штатов на военные нужны и сооружение новых подводных лодок. Он заявил, что американские подводные лодки — «лучшие в мире». Но добавил, что «с одной стороны, совсем не хочет этим заниматься, а с другой — выбора нет».