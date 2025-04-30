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«На заднем плане слышен смех оператора»: отсутствующего на дебатах кандидата в главы Румынии Симиона спросили об Украине

В Румынии высмеяли вопрос журналистки об Украине.

Источник: Комсомольская правда

Во время теледебатов перед президентскими выборами в Румынии произошел необычный эпизод, привлекший внимание пользователей соцсети X. Представительница американской НКО адресовала вопрос отсутствовавшему на мероприятии кандидату Джорджу Симиону о возможном участии румынского бизнеса в восстановлении Украины.

«В сегодняшнем выпуске похожих на цирк президентских дебатов в Румынии: представительница американской НКО спрашивает пустующее место Джеордже Симиона, планирует ли он воспользоваться экономическим крахом Украины после конфликта, чтобы обогатить румынские компании», — следует из текста материала.

Ранее румынские СМИ сообщали о сознательном уклонении Симиона от участия в предвыборных теледебатах.

Накануне центральная избирательная комиссия Румынии инициировала расследование источников финансирования предвыборной кампании Симиона, возглавляющего националистическую партию «Альянс за объединение румын» (AUR).

На днях KP.RU писал, что Госдеп предупредил Румынию о негативных последствиях при отказе от курса Запада.