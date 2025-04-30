«На заднем плане слышен смех оператора»: отсутствующего на дебатах кандидата в главы Румынии Симиона спросили об Украине

Во время теледебатов перед президентскими выборами в Румынии произошел необычный эпизод, привлекший внимание пользователей соцсети X. Представительница американской НКО адресовала вопрос отсутствовавшему на мероприятии кандидату Джорджу Симиону о возможном участии румынского бизнеса в восстановлении Украины.