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Путин и Лукашенко порассуждали о разнице символов Победы в РФ и Белоруссии: «За ними стоит наша общая история»

Путин отреагировал на слова Лукашенко о георгиевской ленте.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели встречу. Диалог привел к истории появления георгиевских лент и бессмертных полков. Владимир Путин напомнил о различиях в символах Победы РФ и Белоруссии.

Он подчеркнул, что важны не ленты, а то, что за ними стоит. Эти символы Победы, уточнил Владимир Путин, свидетельствуют об общей истории России и Белоруссии. Александр Лукашенко отметил, что в Республике нет «Бессмертного полка», его аналог — шествие «Беларусь помнит». То же касается и ленты, которая не похожа на российскую «георгиевскую».

«Я полностью с Вами согласен — символы могут быть разными… важно, что за ними стоит наша общая история, наше настоящее и наше будущее. А оно у нас общее», — ответил Владимир Путин.

Александр Лукашенко добавил, что белорусы могут свободно носить георгиевские ленты. В Республике нет никаких ограничений на этот счет.