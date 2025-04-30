Путин и Лукашенко порассуждали о разнице символов Победы в РФ и Белоруссии: «За ними стоит наша общая история»

Он подчеркнул, что важны не ленты, а то, что за ними стоит. Эти символы Победы, уточнил Владимир Путин, свидетельствуют об общей истории России и Белоруссии. Александр Лукашенко отметил, что в Республике нет «Бессмертного полка», его аналог — шествие «Беларусь помнит». То же касается и ленты, которая не похожа на российскую «георгиевскую».