Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте и музыканту Бреговичу

Кристина Орбакайте, имеющая литовское гражданство и носящая звание заслуженной артистки России, а также композитор и исполнитель Горан Брегович, родом из Боснии и Герцеговины и проживающий во Франции, оказались в списке лиц, чьё пребывание в Латвии, по оценке спецслужб, не соответствует интересам национальной безопасности.