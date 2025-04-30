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Латвия запретила въезд в страну певице Орбакайте и музыканту Бреговичу

По информации LSM, и у Орбакайте, и у Бреговича запланированы концерты в Латвии этим летом.

Источник: Аргументы и факты

Латвийская служба государственной безопасности приняла решение о запрете на въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу. Об этом сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.

Кристина Орбакайте, имеющая литовское гражданство и носящая звание заслуженной артистки России, а также композитор и исполнитель Горан Брегович, родом из Боснии и Герцеговины и проживающий во Франции, оказались в списке лиц, чьё пребывание в Латвии, по оценке спецслужб, не соответствует интересам национальной безопасности.

Оба артиста планировали провести концерты в Латвии летом этого года, однако из-за ограничительных мер эти выступления, вероятно, не состоятся.

Ранее в связи с враждебной политикой Лондона, направленной против России, Москва приняла решение о запрете на въезд в страну для 21 британского парламентария.