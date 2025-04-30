Латвийская служба государственной безопасности приняла решение о запрете на въезд в страну певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу. Об этом сообщает портал латвийского радио и телевидения LSM.
Кристина Орбакайте, имеющая литовское гражданство и носящая звание заслуженной артистки России, а также композитор и исполнитель Горан Брегович, родом из Боснии и Герцеговины и проживающий во Франции, оказались в списке лиц, чьё пребывание в Латвии, по оценке спецслужб, не соответствует интересам национальной безопасности.
Оба артиста планировали провести концерты в Латвии летом этого года, однако из-за ограничительных мер эти выступления, вероятно, не состоятся.
Ранее в связи с враждебной политикой Лондона, направленной против России, Москва приняла решение о запрете на въезд в страну для 21 британского парламентария.