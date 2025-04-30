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Водители чудом остались живы: Полицейская машина жёстко столкнулась с легковушкой под Ростовом

Полицейская машина на скорости столкнулась с легковушкой и перевернулась в Новошахтинске Ростовской области. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Предварительно, в аварии пострадали оба водителя, чудом обошлось без жертв. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой в Новошахтинске. Обложка © SHOT.

Ранее Life.ru рассказывал, как экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну на мотоцикле насмерть сбил девушку в Камеруне. Спортсмен сразу после столкновения предпринял попытку спасти пострадавшую — он самостоятельно доставил её в больницу Яунде, где врачи провели экстренную операцию. Однако сохранить жизнь девушки не удалось, она скончалась от полученных травм.