Водители чудом остались живы: Полицейская машина жёстко столкнулась с легковушкой под Ростовом

Ранее Life.ru рассказывал, как экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну на мотоцикле насмерть сбил девушку в Камеруне. Спортсмен сразу после столкновения предпринял попытку спасти пострадавшую — он самостоятельно доставил её в больницу Яунде, где врачи провели экстренную операцию. Однако сохранить жизнь девушки не удалось, она скончалась от полученных травм.