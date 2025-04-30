«Общая история»: Путин прокомментировал слова Лукашенко о георгиевской ленте

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил на слова коллеги из Белоруссии Александра Лукашенко о георгиевской ленте во время встречи в Волгограде.
Белорусский лидер рассказал, что на шествии «Беларусь помнит» используют красно-зеленую ленту вместо георгиевской, у которой «своеобразная все-таки история». Он добавил, что георгиевская лента не запрещена в стране.
— Я не очень понимаю, о чем вы сказали применительно к георгиевской ленте, но догадываюсь, что это может быть, — ответил глава России.
Он добавил, что символы могут быть разными, но важно «то, что за ними стоит», передает ТАСС.
— За этими символами стоит наша общая история, наше настоящее и будущее. А оно у нас общее, — отметил Путин.
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко 29 апреля продолжались четыре часа. Встреча проходила в Волгограде. Перед этим они выступили на международном форуме «Великое наследие — общее будущее».
Президенты возложили венки в зале Воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде. После этого они возложили цветы к могиле маршала Советского Союза Василия Чуйкова.