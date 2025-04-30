Министр Пакистана Тарар заявил, что Индия скоро нанесет удар по стране

Пакистан готовится к военной эскалации со стороны Индии. По данным местного министра информации Аттауллы Тарара, отношения между странами обострились. Пакистанский чиновник заявил в соцсети, что Индия может ударить по стране в ближайшие 24−36 часов.
Аттаулла Тарар подчеркнул, что каждый акт агрессии будет сопровождаться зеркальным ответом со стороны Исламабада. Пакистан готов к решительным действиям.
«Исламабад располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24−36 часов, используя инцидент в Пахалгаме (теракт) в качестве ложного предлога», — написал Аттаулла Тарар.
Председатель пакистанского Минобороны Хаваджа Асиф так же заявил о возможной войне с Индией. Он отметил, что боевые действия могут начаться уже в течение нескольких дней.