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Министр Пакистана Тарар заявил, что Индия скоро нанесет удар по стране

Министр информации Пакистана утверждает, что Индия планирует ударить по стране в течение ближайших 24−36 часов.

Источник: Комсомольская правда

Пакистан готовится к военной эскалации со стороны Индии. По данным местного министра информации Аттауллы Тарара, отношения между странами обострились. Пакистанский чиновник заявил в соцсети, что Индия может ударить по стране в ближайшие 24−36 часов.

Аттаулла Тарар подчеркнул, что каждый акт агрессии будет сопровождаться зеркальным ответом со стороны Исламабада. Пакистан готов к решительным действиям.

«Исламабад располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24−36 часов, используя инцидент в Пахалгаме (теракт) в качестве ложного предлога», — написал Аттаулла Тарар.

Председатель пакистанского Минобороны Хаваджа Асиф так же заявил о возможной войне с Индией. Он отметил, что боевые действия могут начаться уже в течение нескольких дней.