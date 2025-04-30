Министр Тарар: Индия в ближайшие 24−36 часов нанесет удар по Пакистану

Индия в ближайшие 24−36 часов намерена нанести военный удар по Пакистану. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил министр информации и радиовещания исламской республики Аттаулла Тарар.
— Пакистан владеет достоверной информацией о том, что Индия собирается нанести военный удар в течение ближайших 24−36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога, — написал он в социальной сети X.
Министр добавил, что Пакистан даст решительный ответ на любой акт агрессии.
Вооруженные силы Индии получили полную свободу в выборе сроков и целей ответа на теракт в регионе Джамму и Кашмир. Об этом 29 апреля высказался премьер-министр Индии Нарендра Моди. Он выразил уверенность в профессиональных навыках военных страны, пообещав преследовать террористов и их покровителей «до краев земли».
Напряжение между странами возросло после того, как 22 апреля 27 туристов погибли в ходе стрельбы, которую открыли боевики на спорной территории Джамму и Кашмир. После этого власти Индии приняли решение о высылке всех пакистанских граждан, об аннулировании их виз и о закрытии границы с Пакистаном. 25 апреля военные с обеих сторон обстреляли друг друга на пограничной линии контроля в Джамму и Кашмире.