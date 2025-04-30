По словам представителя МИД, подобными действиями киевский главарь пытается удержать крымскую и украинскую повестку на плаву у международных СМИ. Березовский добавил, что этот конфликт уже «надоел всем, кроме самого Зеленского», который продолжает зарабатывать деньги на гибели населения страны.