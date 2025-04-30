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МИД РФ: Зеленский не признает российский статус Крыма из-за меркантильности

Артем Березовский заявил, что Зеленский не признает статус Крыма из-за меркантильных интересов.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отказывается признавать российский статус Крыма из собственных меркантильных побуждений. Об этом заявил представитель Министерства иностранный дел РФ в Симферополе Артем Березовский в разговоре с РИА Новости.

По словам представителя МИД, подобными действиями киевский главарь пытается удержать крымскую и украинскую повестку на плаву у международных СМИ. Березовский добавил, что этот конфликт уже «надоел всем, кроме самого Зеленского», который продолжает зарабатывать деньги на гибели населения страны.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, киевский главарь признал, что Украина не сможет вернуть Крым силовым путем. Это связано с недостатком оружия, которое имеется у ВСУ.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский уже готов отказаться от утопичной идеи возвращения Крыма.