ФСБ рассекретила материалы о последних днях Третьего рейха и Гитлера

«Центр общественных связей совместно с Центральным архивом ФСБ России на официальном сайте Ведомства в разделе “История”, в рубрике “Архивные материалы” размещает цифровые копии рассекреченных документальных материалов из архива УФСБ России по Ивановской области», — говорится в пресс-релизе ФСБ на официальном сайте. Документы на десятки страниц содержат протоколы допросов и показания соратников Гитлера.