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ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Трупы находились в 3 м от входа в бомбоубежище и засыпаны слоем земли.

Источник: Аргументы и факты

8 мая 1945 года было завершено судебно-медицинское исследование останков мужчины, который, как предполагалось, являлся Адольфом Гитлером. Управление ФСБ России по Ивановской области рассекретило архивные документы касательно самоубийства Адольфа Гитлера, исследования тел его и Евы Браун и последних дней Третьего рейха.

Известно, что трупы находились в 3 м от входа в бомбоубежище в саду имперской канцелярии сотрудники «Смерша» и засыпаны слоем земли. Сильно обгоревшие тела нашли в воронке от авиабомбы.

Эксперты детально проанализировали челюсть с множественными зубными протезами, коронками и пломбами.

Позднее данные результаты были подтверждены показаниями Кете Гойзерман, ассистентки личного стоматолога Гитлера, и зубного техника Фрица Эхтмана. Обоим отдельно предъявили обнаруженные челюсти, и они уверенно подтвердили, что эти фрагменты принадлежали рейхсканцлеру.

Благодаря собранным данным советским военным контрразведчикам удалось достаточно точно восстановить картину событий, происходивших в бункере Гитлера с 20 по 30 апреля 1945 года, и установить обстоятельства его самоубийства.

Ранее Федеральная служба безопасности в Волгоградской области рассекретила докладные записки, которые передавались военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942−1943 г. об особенностях военной обстановки.