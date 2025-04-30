Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий

Депутат Лантратова предложила создать типовой регламент работы школьных комиссий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать типовой регламент работы школьных комиссий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Представляется возможным разработать и утвердить типовой регламент деятельности комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, обязательный к применению в образовательных организациях», — сказано в письме.

Как рассказала Лантратова РИА Новости, проблема в том, что единого порядка их работы пока нет, каждая школа делает это по-своему, и из-за этого возникают разные проблемы: где-то правила ясные и понятные, а где-то — запутанные и неудобные.

«Предлагаю создать типовой регламент работы таких комиссий, который будет обязательным для всех школ. При их формировании на него можно будет ориентироваться как на некий шаблон, при этом добавлять нюансы в зависимости от ситуации», — сказала глава думского комитета.

По ее мнению, особенно остро встает вопрос участия самих учеников. Лантратова отметила, что действующее законодательство требует, чтобы треть комиссии составляли представители совершеннолетних школьников, однако их в старших классах совсем немного.

Поэтому депутат Госдумы предлагает включить в работу комиссий самих учеников, достигших 16-летия, и важно, чтобы они не просто присутствовали на заседаниях таких комиссий, но и могли высказываться.

Кроме того, она добавила, что считает важным сделать обязательным присутствие школьного психолога и установить постоянную процедуру рассмотрения споров.

«Эти меры позволят создать равные условия для всех участников образовательного процесса, повысят прозрачность и доверие к школьному самоуправлению. Ведь справедливость и защита прав каждого ученика и учителя — залог нормального учебного процесса и хорошего настроения наших детей!» — заключила Лантратова.