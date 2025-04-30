В Госдуме предложили создать типовой регламент работы школьных комиссий

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением создать типовой регламент работы школьных комиссий, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«Представляется возможным разработать и утвердить типовой регламент деятельности комиссий по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, обязательный к применению в образовательных организациях», — сказано в письме.
Как рассказала Лантратова РИА Новости, проблема в том, что единого порядка их работы пока нет, каждая школа делает это по-своему, и из-за этого возникают разные проблемы: где-то правила ясные и понятные, а где-то — запутанные и неудобные.
«Предлагаю создать типовой регламент работы таких комиссий, который будет обязательным для всех школ. При их формировании на него можно будет ориентироваться как на некий шаблон, при этом добавлять нюансы в зависимости от ситуации», — сказала глава думского комитета.
По ее мнению, особенно остро встает вопрос участия самих учеников. Лантратова отметила, что действующее законодательство требует, чтобы треть комиссии составляли представители совершеннолетних школьников, однако их в старших классах совсем немного.
Поэтому депутат Госдумы предлагает включить в работу комиссий самих учеников, достигших 16-летия, и важно, чтобы они не просто присутствовали на заседаниях таких комиссий, но и могли высказываться.
Кроме того, она добавила, что считает важным сделать обязательным присутствие школьного психолога и установить постоянную процедуру рассмотрения споров.
«Эти меры позволят создать равные условия для всех участников образовательного процесса, повысят прозрачность и доверие к школьному самоуправлению. Ведь справедливость и защита прав каждого ученика и учителя — залог нормального учебного процесса и хорошего настроения наших детей!» — заключила Лантратова.