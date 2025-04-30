В Британии надзирательницу уличили в интимной связи с двумя заключенными

В Вестминстерском магистратском суде ей были предъявлены два эпизода неправомерного поведения на госслужбе. Как сообщил Окружной судья Адриан Тернер, более детальное рассмотрение дела будет происходить в Королевском суде Внутреннего Лондона 23 мая. До этого времени Дейл была отпущена под залог.