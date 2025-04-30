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В Британии надзирательницу уличили в интимной связи с двумя заключенными

В Англии тюремная надзирательница предстанет пред судом за отношения с двумя заключенными.

В Великобритании надзирательницу тюрьмы обвинили в романтических связях сразу с двумя заключенными, сообщает Metro.

В полиции установили, что 23-летняя Изабель Дейл состояла в интимных отношениях с двумя отбывающими наказание мужчинами: 33-летним Шахидом Шарифом и 28-летним Коннором Мани. Инцидент произошел в исправительном учреждении Суэйлсайд, который расположен на острове Шеппи в графстве Кент.

Дейл также предъявили обвинения в сговоре с третьими лицами для того, чтобы свободно проносить запрещенные вещества на территорию тюрьмы.

В Вестминстерском магистратском суде ей были предъявлены два эпизода неправомерного поведения на госслужбе. Как сообщил Окружной судья Адриан Тернер, более детальное рассмотрение дела будет происходить в Королевском суде Внутреннего Лондона 23 мая. До этого времени Дейл была отпущена под залог.

Ранее сайт KP.RU сообщал о тренере из Екатеринбурга, которого обвинили в растлении несовершеннолетней воспитанницы.