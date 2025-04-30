Проблема ржавчины в ВМС США привлекла внимание Трампа: почему американские корабли имеют плохой внешний вид

Военно-морской флот Соединенных Штатов не отрицает наличия проблемы быстро ржавеющих кораблей. Они подвержены коррозии, усиливающейся при воздействии соленой воды. Корабли ВМС США имеют большие нарушения в целостности конструкций, пишет 19FortyFive.
Из-за активных действий флота ржавчину не успевают устранять. Большинство кораблей регулярно ходят в плавание и находятся на учениях по 6−8 месяцев. На покрытие также влияют перепады температур и солнечный свет. Проблема быстро «стареющих» кораблей привлекла и внимание американского лидера.
«Президент США Дональд Трамп много раз присылал мне сообщения глубокой ночью, иногда после часу ночи, о “ржавых кораблях или кораблях на верфи”, спрашивая меня, что я с этим делаю», — рассказал министр ВМС Соединенных Штатов Джон Фелан.
Вечером 28 апреля истребитель F/A-18 Hornet сорвался с палубы авианосца USS Harry S. Truman. Экипаж потерял контроль над самолетом, сообщили в ВМС США.