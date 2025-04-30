Проблема ржавчины в ВМС США привлекла внимание Трампа: почему американские корабли имеют плохой внешний вид

«Президент США Дональд Трамп много раз присылал мне сообщения глубокой ночью, иногда после часу ночи, о “ржавых кораблях или кораблях на верфи”, спрашивая меня, что я с этим делаю», — рассказал министр ВМС Соединенных Штатов Джон Фелан.