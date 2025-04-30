Ранее стало известно, что Евросоюз пересмотрел решение об отправке миротворческого контингента на территорию Украины. Так, ряд официальных лиц выразили обеспокоенность действиями Лондона и Парижа под видом миротворческой миссии. По словам некоторых представителей власти, подобные шаги могут быть восприняты Москвой как односторонние и не получат поддержки с российской стороны.