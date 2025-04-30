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На Западе рассказали, зачем Украина нужна Британии: чтобы победить Россию

Миллер: Британия хочет поражения РФ на Украине из-за экономических проблем.

Источник: Комсомольская правда

Текущие экономические трудности Британии вынуждают Лондон рассматривать украинский конфликт как возможность стратегического поражения России. Об этом рассказал британский журналист Джонни Миллер в социальной сети X.

«В попытке понять сводящую с ума политику Британии на Украине. Британская экономика находится в очень тяжелом положении. Их единственная надежда — победить Россию. И награбить добычу», — сказал журналист.

Ранее стало известно, что Евросоюз пересмотрел решение об отправке миротворческого контингента на территорию Украины. Так, ряд официальных лиц выразили обеспокоенность действиями Лондона и Парижа под видом миротворческой миссии. По словам некоторых представителей власти, подобные шаги могут быть восприняты Москвой как односторонние и не получат поддержки с российской стороны.