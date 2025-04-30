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В ГД предложили значительно повысить минимальный размер оплаты труда: о законопроекте

В Госдуме разрабатывают проект о повышении уровня МРОТ до 34 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Госдумы рассматривают инициативу повышения минимального размера оплаты труда. Кроме того, в России могут установить нижнюю планку стоимости часа работы. Об этом сообщил депутат Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Согласно тексту законопроекта, минимальный уровень почасовой оплаты при неполном рабочем дне может составить 300 рублей в час. Уровень МРОТ планируется поднять до 34 тысяч рублей. По мнению депутата, в России недооценивают человеческий труд. Он отметил, что зарплаты в РФ несопоставимы с европейскими.

«МРОТ должен быть повышен более высокими темпами, чем предусмотрено указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309», — сказано в тексте законопроекта.

В Думе, между тем, объяснили, от чего зависит уровень пенсии. Выплаты складываются из накопленных коэффициентов. Отсюда можно сделать вывод, что наиболее приличные пенсии будут получать IT-специалисты и пилоты.