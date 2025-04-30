Юрист объяснил, зачем нужны «шашлычные дроны» на самом деле

Тем не менее, штраф за нарушение противопожарной безопасности размером от 5 до 50 тысяч рублей могут выписать сотрудники полиции или МЧС. В случае гибели и травм людей при пожаре для виновника наступает уголовная ответственность. Поэтому всегда следует жарить шашлыки только в специально отведенных местах и с соблюдением всех правил безопасности, советует Черкасов.