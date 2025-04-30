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Юрист объяснил, зачем нужны «шашлычные дроны» на самом деле

Юрист Черкасов опроверг сообщения о дронах, следящих за любителями шашлыка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Информация о якобы «шашлычных дронах», которые следят за жарящими шашлыки в неположенных местах, неверна, рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Олег Черкасов.

По его словах, одной из задач беспилотников является раннее обнаружение очагов возгорания, например, в лесах, а вовсе не охота за «шашлычниками». Тем более, функция фиксации нарушения населением правил противопожарного режима с дронов выглядит неоднозначно с точки зрения закона.

«Несмотря на то, что сама съемка имеет законные цели, процесс может затрагивать права граждан на неприкосновенность частной жизни», — пояснил юрист.

Тем не менее, штраф за нарушение противопожарной безопасности размером от 5 до 50 тысяч рублей могут выписать сотрудники полиции или МЧС. В случае гибели и травм людей при пожаре для виновника наступает уголовная ответственность. Поэтому всегда следует жарить шашлыки только в специально отведенных местах и с соблюдением всех правил безопасности, советует Черкасов.