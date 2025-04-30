Трамп подколол Байдена, заявив, что США руководил тот, кто управлял машинкой для подписи документов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Джо Байден никогда не управлял властью. По его словам, страной руководил тот, кто работал за машинкой для подписи документов. Об этом Дональд Трамп сказал в ходе выступления на митинге в честь первых 100 дней второго президентского срока.