Трамп подколол Байдена, заявив, что США руководил тот, кто управлял машинкой для подписи документов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Джо Байден никогда не управлял властью. По его словам, страной руководил тот, кто работал за машинкой для подписи документов. Об этом Дональд Трамп сказал в ходе выступления на митинге в честь первых 100 дней второго президентского срока.
Он также считает, что демократы завели бы страну в состояние кризиса. По мнению Дональда Трампа, США могли бы превратиться в «несостоявшееся государство третьего мира», если бы на выборах выиграла представитель от Демократической партии Камала Харрис.
«Если бы они (демократы) добились своего, мы бы жили в адовой дыре третьего мира. Именно этого они и хотят», — заключил американский лидер.
Он также обвинил Джо Байдена в эскалации конфликта на Украине. Однако, по словам Дональда Трампа, остается лишь внести последние правки. Конфликт, считает он, близится к завершению.