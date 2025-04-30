WP: Трамп уволил членов совета Музея Холокоста, избранных Байденом

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь внес кадровые коррективы. На этот раз череда увольнений прошла в Мемориальном музее Холокоста. Администрация Дональда Трампа сняла с должностей членов совета, в том числе Дага Эмхоффа, бывшего мужа соперницы Трампа на выборах от Демократической партии Камалы Харрис, пишет The Washington Post.
Оставшиеся без работы американские деятели резко высказались о решении президента США. Так, Даг Эмхофф заявил, что память о страшных днях Холокоста «никогда не должна политизироваться». По его мнению, это — позор. Однако американская администрация твердо стоит на своем. Вскоре в штат наберут других членов совета.
«Президент Трамп с нетерпением ждет назначения новых лиц, которые не только продолжат чтить память тех, кто погиб во время Холокоста, но и будут стойкими сторонниками Государства Израиль», — уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Дональд Трамп также аннулировал 4000 студенческих виз. Ограничения коснулись учащихся, осужденных за поджоги, кражи и другое.