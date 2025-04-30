WP: Трамп уволил членов совета Музея Холокоста, избранных Байденом

Оставшиеся без работы американские деятели резко высказались о решении президента США. Так, Даг Эмхофф заявил, что память о страшных днях Холокоста «никогда не должна политизироваться». По его мнению, это — позор. Однако американская администрация твердо стоит на своем. Вскоре в штат наберут других членов совета.