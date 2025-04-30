В Госдуме рассказали, когда пенсионеры начнут получать пенсии за май

«Механизм этот отработан. Реестр получателей формируют за десять дней до штатной даты; если ближайшие сутки красные, его закрывают на двое суток раньше. Далее Социальный фонд России передаёт платёжный файл в уполномоченный банк. Крупнейшие кредитные организации ночью разбивают сумму на тысячи индивидуальных переводов, и к утру 29 апреля деньги уже на счетах пенсионеров и наличные на почте», — подчеркнул он.