В Госдуме рассказали, когда пенсионеры начнут получать пенсии за май

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Российские пенсионеры 29 и 30 апреля получат пенсии за май, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).
«В 2025 году перенос затрагивает тех, чья дата перечисления выпадает на 1−5 мая: средства поступят 29 или 30 апреля. Делается это потому, что первые два дня месяца объявлены нерабочими, а банковские расчёты и выдача наличных, например, на почте в этот период приостановлены», — сказал Говырин.
Депутат отметил, что Социальный фонд России заранее меняет платёжный календарь, чтобы пенсионеры получили деньги без задержек.
«Механизм этот отработан. Реестр получателей формируют за десять дней до штатной даты; если ближайшие сутки красные, его закрывают на двое суток раньше. Далее Социальный фонд России передаёт платёжный файл в уполномоченный банк. Крупнейшие кредитные организации ночью разбивают сумму на тысячи индивидуальных переводов, и к утру 29 апреля деньги уже на счетах пенсионеров и наличные на почте», — подчеркнул он.
По словам Говырина, тем, кто обычно получает деньги 6−8 мая, выплату стараются не откладывать до завершения каникул: их реестры объединяют с «первочисельными», и средства зачисляются не позднее 7 мая.
«Группа 9−11 мая сдвигается на 5−7 мая. Таким образом, ни один пенсионер не должен остаться без денег в праздники, а после 12 мая платёжный цикл возвращается к обычному ходу», — добавил парламентарий.
Он рассказал, что если получатель не успел забрать конверт в перенесённый день, сумма хранится на почте до конца отчётного периода, а затем отправляется обратно в фонд для повторной доставки.
«На банковском счёте средства лежат без ограничений: даже если карта утратила срок действия, отделение перевыпустит её и перенесёт остаток. Перевод останется доступным и в случае переезда, однако смену адреса или банка лучше оформить заранее — система учитывает изменения только при формировании следующего реестра», — сообщил Говырин.
По его словам, перенос выплаты не влияет на объём средств, поскольку датой начисления всё равно считается первое число месяца, а досрочное зачисление отражается лишь в выписке. Депутат отметил, что ответственность кредитных организаций закреплена договором, при задержке по их вине они возмещают Социальному фонду пени, а получателю выдают всю полагающуюся сумму.
«Остаётся лишь напомнить, что почтальоны и кассиры работают по собственному расписанию. Уточнить график легко по телефону отделения: информация обновляется ежедневно. Благодаря такой координации апрельская пенсия не “пропадёт” в длинных выходных, а появится на счетах вовремя, позволяя людям спокойно запастись продуктами, лекарствами и подарками к весенним праздникам», — заключил Говырин.