Британская газета The Times, ссылаясь на источники, сообщает о значительных трудностях, с которыми сталкивается Европа при формировании объединенного контингента для «сдерживающих» операций на Украине. Основные препятствия — финансовые ограничения и дефицит военного снаряжения.
«Европе будет трудно коллективно собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в силах “сдерживания” на Украине, поскольку ее армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются», — передает издание.
Согласно публикации, начальник штаба Вооруженных Сил Великобритании адмирал Тони Радакин запросил у европейских военных руководителей информацию о возможности развертывания 64-тысячного контингента на Украине в рамках возможного урегулирования после завершения конфликта.
Как сообщил один из собеседников издания, министры обороны стран Европы категорически исключили вероятность выполнения данного плана.