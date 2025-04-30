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The Times: Европе будет трудно подготовить войска для отправки на Украину

В Британии рассказали о трудностях Европы в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Британская газета The Times, ссылаясь на источники, сообщает о значительных трудностях, с которыми сталкивается Европа при формировании объединенного контингента для «сдерживающих» операций на Украине. Основные препятствия — финансовые ограничения и дефицит военного снаряжения.

«Европе будет трудно коллективно собрать 25 тысяч военнослужащих для участия в силах “сдерживания” на Украине, поскольку ее армии недостаточно укомплектованы и недостаточно финансируются», — передает издание.

Согласно публикации, начальник штаба Вооруженных Сил Великобритании адмирал Тони Радакин запросил у европейских военных руководителей информацию о возможности развертывания 64-тысячного контингента на Украине в рамках возможного урегулирования после завершения конфликта.

Как сообщил один из собеседников издания, министры обороны стран Европы категорически исключили вероятность выполнения данного плана.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что решить конфликт на Украине можно только отказом Киева от НАТО.