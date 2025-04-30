Высоцкая заработала около 300 миллионов рублей на собственном бренде

Продюсерский центр 87-летнего режиссера Андрея Кончаловского за последние четыре года ушел в минус на 81,5 миллиона рублей. На данный момент ему принадлежит только 55 процентов от всей компании, еще 35 процентов у его супруги Юлии Высоцкой.