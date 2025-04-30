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Высоцкая заработала около 300 миллионов рублей на собственном бренде

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая заработала около 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома». Об этом сообщило издание «Страсти».

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая заработала около 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома». Об этом сообщило издание «Страсти».

Артистка является учредителем компаний ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». За прошлый год первая фирма принесла ей доход 182,9 миллиона рублей с прибылью в 26,6 миллиона. А вторая смогла заработать 113,4 миллиона рублей дохода с прибылью в 6,5 миллиона рублей.

Всего знаменитость получила 296,3 миллиона рублей дохода на своем бренде за 2024 год.

Высоцкая является соучредителем 17 компаний, уточняется в статье.

Продюсерский центр 87-летнего режиссера Андрея Кончаловского за последние четыре года ушел в минус на 81,5 миллиона рублей. На данный момент ему принадлежит только 55 процентов от всей компании, еще 35 процентов у его супруги Юлии Высоцкой.

22 января в Сети появилась информация, что юридическая организация «Восьмая заповедь» подала иск в суд к компании Юлии Высоцкой «Едим дома» из-за нарушения авторских прав. Подробнее о том, в чем суть претензий, — в материале «Вечерней Москвы».