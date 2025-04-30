Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая заработала около 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома». Об этом сообщило издание «Страсти».
Артистка является учредителем компаний ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». За прошлый год первая фирма принесла ей доход 182,9 миллиона рублей с прибылью в 26,6 миллиона. А вторая смогла заработать 113,4 миллиона рублей дохода с прибылью в 6,5 миллиона рублей.
Всего знаменитость получила 296,3 миллиона рублей дохода на своем бренде за 2024 год.
Высоцкая является соучредителем 17 компаний, уточняется в статье.
Продюсерский центр 87-летнего режиссера Андрея Кончаловского за последние четыре года ушел в минус на 81,5 миллиона рублей. На данный момент ему принадлежит только 55 процентов от всей компании, еще 35 процентов у его супруги Юлии Высоцкой.
22 января в Сети появилась информация, что юридическая организация «Восьмая заповедь» подала иск в суд к компании Юлии Высоцкой «Едим дома» из-за нарушения авторских прав. Подробнее о том, в чем суть претензий, — в материале «Вечерней Москвы».