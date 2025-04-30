«ПСЖ» победил «Арсенал» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «ПСЖ» одержал победу над английским «Арсеналом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Игра, которая проходила в Лондоне, завершилась со счётом 1:0. Гол в ворота «Арсенала» на четвёртой минуте матча забил нападающий «ПСЖ» Дембеле.
Вратарь французского клуба, россиянин Матвей Сафонов, остался в запасе и не участвовал в игре. Второй матч с участием «ПСЖ» и «Арсенала» состоится в Париже 7 мая.
Напомним, в середине апреля «ПСЖ» проиграл английскому клубу «Астон Вилла» в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов, но вышел в полуфинал турнира.
Также сообщалось, что в конце января стал известен список всех участников плей-офф Лиги чемпионов. Финал первенства состоится 31 мая в Мюнхене на «Альянц Арене».