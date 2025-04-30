Intel, Microsoft и LG зарегистрировали новые товарные знаки в России

А ранее Life.ru сообщал о том, что такие бренды, как Zara, Bershka, PullBear, Oysho и Stradivarius, которые ушли с российского рынка, намерены в ближайшем будущем вернуться в страну. Эти компании уже увеличили свои закупки на 30% по сравнению с обычными объёмами, чтобы обеспечить поставки товаров на российский рынок.