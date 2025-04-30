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Intel, Microsoft и LG зарегистрировали новые товарные знаки в России

Крупные западные технологические корпорации зарегистрировали новые товарные знаки в РФ. Как выяснили «Известия», в апреле Intel зарегистрировала бренд Intel Tiber для линейки компьютеров, процессоров, серверов и ПО, включая софт для 3D-моделирования и искусственного интеллекта. Исключительные права действуют до 2034 года.

Источник: Life.ru

Microsoft оформила Microsoft Places — товарный знак для разнообразного программного обеспечения. Срок её исключительных авторских прав указан до 2033 года.

Южнокорейская LG также расширила присутствие, зарегистрировав три бренда: Let’s Go LG, LG Therma V и Smile On! LG. Под ними компания будет предлагать бытовую технику, дроны, электромобили, велосипеды и даже стоматологическое оборудование.

А ранее Life.ru сообщал о том, что такие бренды, как Zara, Bershka, PullBear, Oysho и Stradivarius, которые ушли с российского рынка, намерены в ближайшем будущем вернуться в страну. Эти компании уже увеличили свои закупки на 30% по сравнению с обычными объёмами, чтобы обеспечить поставки товаров на российский рынок.