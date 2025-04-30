Intel, Microsoft и LG зарегистрировали новые товарные знаки в России

Microsoft оформила Microsoft Places — товарный знак для разнообразного программного обеспечения. Срок её исключительных авторских прав указан до 2033 года.
Южнокорейская LG также расширила присутствие, зарегистрировав три бренда: Let’s Go LG, LG Therma V и Smile On! LG. Под ними компания будет предлагать бытовую технику, дроны, электромобили, велосипеды и даже стоматологическое оборудование.
А ранее Life.ru сообщал о том, что такие бренды, как Zara, Bershka, PullBear, Oysho и Stradivarius, которые ушли с российского рынка, намерены в ближайшем будущем вернуться в страну. Эти компании уже увеличили свои закупки на 30% по сравнению с обычными объёмами, чтобы обеспечить поставки товаров на российский рынок.