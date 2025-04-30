Кредит вместо свадьбы: Певец Григорий Лепс взял многомиллионный заем

Оказалось, Григорий Лепс вложил все свои накопления в элитный бар, который собирается открыть в ближайшее время в Москве. По словам его приятелей, ранее артист уже пробовал вести бизнес — у него были питейные заведения с демократичными ценами, но этот формат не принес успеха.