Кредит вместо свадьбы: Певец Григорий Лепс взял многомиллионный заем

Певец Григорий Лепс взял крупный кредит на 300 миллионов рублей. И не ради роскошной свадьбы с молодой невестой Авророй, как могли подумать поклонники. Свадебную церемонию исполнитель пока отложил.
— У Гриши сейчас нет денег на свадьбу, которую хочет Аврора. Он весь в кредитах. Взял большой заем на 300 млн рублей, все вложил в новый бизнес, — рассказали KP.RU коллеги артиста.
Оказалось, Григорий Лепс вложил все свои накопления в элитный бар, который собирается открыть в ближайшее время в Москве. По словам его приятелей, ранее артист уже пробовал вести бизнес — у него были питейные заведения с демократичными ценами, но этот формат не принес успеха.
— Он не думал, что все выльется в такие большие вложения — в сотни миллионов рублей! Просто не рассчитал с тратами, но твердо уверен, что заработает на новом детище миллионы и потом, закрыв долги, сыграет красивую свадьбу с юной невестой, — объяснили приятели Григория.
Напомним, ранее Лепс сделал предложение 19-летней Авроре и подарил ей кольцо с бриллиантом за 30 миллионов. После знакомства с молодой избранницей Григорий Лепс заметно изменился: отказался от алкоголя и занялся спортом. Пока артист представил возлюбленную только своей старшей дочери.