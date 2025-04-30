Григорий Лепс потратил более полумиллиона рублей на пластику лица

По слухам, Лепс сделал блефаропластику — это коррекция век — и подтяжку овала лица. Также он перенес пересадку волос, которая, по оценкам, стоила около 170 тысяч рублей. Всего на омолаживающие процедуры артист потратил не меньше полумиллиона рублей. Музыкант также отказался от алкоголя и занялся спортом.