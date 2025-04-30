Григорий Лепс потратил более полумиллиона рублей на пластику лица

Певец Григорий Лепс в последнее время заметно изменился. После знакомства с молодой избранницей артист кардинально пересмотрел свой образ жизни. Фанаты заметили, что он стал выглядеть свежее, подтянутее и моложе. Как выяснилось, не без помощи врачей.
— Да, я делал пластику. Что конкретно? Волосы, например. А так — ничего уже не исправить. А подколоть? (Видимо, речь об «уколах красоты». — Ред.) Ну морфия, если только, — признался KP.RU исполнитель.
По слухам, Лепс сделал блефаропластику — это коррекция век — и подтяжку овала лица. Также он перенес пересадку волос, которая, по оценкам, стоила около 170 тысяч рублей. Всего на омолаживающие процедуры артист потратил не меньше полумиллиона рублей. Музыкант также отказался от алкоголя и занялся спортом.
Напомним, Григорий Лепс сделал предложение своей юной избраннице Авроре. Правда, пока свадебную церемонию пришлось отложить. Артист активно развивает бизнес и взял кредит в 300 миллионов рублей. Он вложил все накопления в элитный бар.