Скончался журналист Вячеслав Варванин

Скончался бывший директор по развитию издания «Лента», журналист Вячеслав Варванин. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил главный редактор Roem.ru Юрий Синодов.
— Умер Вячеслав Ильич Варванин — классный журналист, бесконечно творческий и бесконечно раздававший себя другим, — написал он в Telegram-канале.
Синодов отметил, что у журналиста были проблемы с алкогольной зависимостью.
Варванин с 1999 года в течение десяти лет работал в «Ленте» на различных должностях, последняя из которых — директор по развитию. Из издания он уволился в начале 2011 года. После этого начал работать над проектом Ridus.ru в должности главного редактора, оттуда журналист ушел в марте 2012 года.