Скончался журналист Вячеслав Варванин

Варванин с 1999 года в течение десяти лет работал в «Ленте» на различных должностях, последняя из которых — директор по развитию. Из издания он уволился в начале 2011 года. После этого начал работать над проектом Ridus.ru в должности главного редактора, оттуда журналист ушел в марте 2012 года.