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Скончался журналист Вячеслав Варванин

Скончался бывший директор по развитию издания «Лента», журналист Вячеслав Варванин. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил главный редактор Roem.ru Юрий Синодов.

Скончался бывший директор по развитию издания «Лента», журналист Вячеслав Варванин. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщил главный редактор Roem.ru Юрий Синодов.

— Умер Вячеслав Ильич Варванин — классный журналист, бесконечно творческий и бесконечно раздававший себя другим, — написал он в Telegram-канале.

Синодов отметил, что у журналиста были проблемы с алкогольной зависимостью.

Варванин с 1999 года в течение десяти лет работал в «Ленте» на различных должностях, последняя из которых — директор по развитию. Из издания он уволился в начале 2011 года. После этого начал работать над проектом Ridus.ru в должности главного редактора, оттуда журналист ушел в марте 2012 года.