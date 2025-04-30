Трамп лишил Байдена допуска к секретным данным из-за его коррумпированности

Президент США Дональд Трамп рассказал о решении лишить бывшего американского главу Джо Байдена и членов его семьи доступа к секретным документам из-за его коррумпированности. Об этом Трамп заявил во время выступления на митинге в штате Мичиган.
«Мы также лишили допуска к секретным материалам преступную семью Байденов и самого Джо Байдена, потому что он коррумпирован», — сказал американский лидер.
Накануне Трамп снова раскритиковал управленческие способности Байдена. Тогда американский глава сообщил, что тот фактически не осуществлял реального руководства страной. По его словам, президентские обязанности выполнял «человек за машинкой для подписи», намекая на формальный характер власти Байдена.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Трамп винит в возникновении украинского кризиса Джо Байдена.