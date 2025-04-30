Врач рассказала, как правильно пить воду

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пить воду рекомендуется равномерно в течение дня, ориентируясь на формулу «30 миллилитров на один килограмм веса» и избегая экстремальных объемов, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
«Вода — незаменимый элемент здоровья, но ее употребление требует осознанности. Прислушивайтесь к организму: жажда, цвет мочи и общее самочувствие — лучшие ориентиры. Соблюдайте пять главных правил по приему воды: пейте по формуле 30 миллилитров на один килограмм, но не заставляйте себя через силу. Распределяйте воду равномерно в течение дня», — сказала Тен.
Также врач рекомендовала не игнорировать ночную жажду, так как она может свидетельствовать о болезни.
«Избегайте экстремальных объемов, например, более одного литра в час. Выбирайте комфортную температуру воды. И помните: вода должна приносить пользу, а не стресс», — резюмировала собеседница агентства.