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Врач рассказала, как правильно пить воду

Врач Тен: воду рекомендуется пить равномерно в течение дня.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Пить воду рекомендуется равномерно в течение дня, ориентируясь на формулу «30 миллилитров на один килограмм веса» и избегая экстремальных объемов, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

«Вода — незаменимый элемент здоровья, но ее употребление требует осознанности. Прислушивайтесь к организму: жажда, цвет мочи и общее самочувствие — лучшие ориентиры. Соблюдайте пять главных правил по приему воды: пейте по формуле 30 миллилитров на один килограмм, но не заставляйте себя через силу. Распределяйте воду равномерно в течение дня», — сказала Тен.

Также врач рекомендовала не игнорировать ночную жажду, так как она может свидетельствовать о болезни.

«Избегайте экстремальных объемов, например, более одного литра в час. Выбирайте комфортную температуру воды. И помните: вода должна приносить пользу, а не стресс», — резюмировала собеседница агентства.