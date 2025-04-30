Врач рассказала, как правильно пить воду

«Вода — незаменимый элемент здоровья, но ее употребление требует осознанности. Прислушивайтесь к организму: жажда, цвет мочи и общее самочувствие — лучшие ориентиры. Соблюдайте пять главных правил по приему воды: пейте по формуле 30 миллилитров на один килограмм, но не заставляйте себя через силу. Распределяйте воду равномерно в течение дня», — сказала Тен.