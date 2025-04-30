Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя в отпуске

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Во время отпуска следует увеличивать потребление жидкости, ограничить прием алкогольных напитков, воздерживаться от льда из сырой воды, следить за термической обработкой мяса и рыбы, соблюдать правила личной гигиены, использовать бутилированную воду, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там напомнили, что с наступлением сезона отпусков возрастает угроза инфекционных и паразитарных заболеваний, часто передающихся через сырую воду, недостаточно обработанные продукты питания и укусы насекомых. Поэтому важно следовать основным рекомендациям для защиты своего здоровья, отметили в ведомстве.
«Основные меры профилактики включают соблюдение правил личной гигиены, особенно тщательное мытье рук. Рекомендуется использовать бутилированную воду как для питья, так и для гигиенических нужд. Особенно в странах с высоким риском заражения малярией стоит применять репелленты и устанавливать противомоскитные сетки», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Также там рекомендовали не забывать консультироваться с врачом о необходимости прививок перед поездкой, включая вакцинацию от желтой лихорадки и кори.
«Для людей, проживающих в странах с умеренным климатом, адаптация к жаркому климату может занять время. Специалисты рекомендуют запланировать несколько дней на акклиматизацию», — отметили в ведомстве.
Чтобы избежать недомогания, Роспотребнадзор посоветовал туристам носить легкую и натуральную одежду, использовать летний головной убор для защиты от солнца, смазывать открытые участки кожи кремом от загара. Также необходимо увеличивать потребление жидкости, особенно в жаркие дни, и ограничить прием алкогольных напитков.
«В странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки высок риск заражения кишечными инфекциями. Рекомендуется избегать употребления продуктов из уличных лавок и следить за термической обработкой мяса и рыбы. Важно избегать употребления нарезанных свежих овощей и фруктов, если вы не уверены в их безопасности, а также воздерживаться от льда в напитках, приготовленного из сырой воды», — пояснили в пресс-службе.
Также Роспотребнадзор посоветовал быть осторожными при контакте с животными, так как они могут быть источником инфекционных и паразитарных заболеваний.
«Рекомендуется избегать близких контактов с домашними и дикими животными. Если произошел укус или ослюнение, следует немедленно промыть пораженное место водой с мылом и обратиться к врачу для консультации по вакцинации против бешенства и столбняка», — пояснили в ведомстве.
В тропических странах существуют риски, связанные с укусами ядовитых змей, насекомых и морских обитателей, таких как ядовитые медузы, предупредили в Роспотребнадзоре. Также необходимо помнить о привычных кровососущих насекомых, таких как клещи и комары, которые могут переносить тропические инфекции.
«Специалисты подчеркивают важность выбора гостиниц с централизованным водоснабжением и канализацией. В случае обнаружения насекомых в номере, необходимо немедленно обращаться к администрации для принятия мер», — отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор рекомендовал туристам есть только в заведениях, где используются продукты гарантированного качества. Пить только знакомые напитки и бутилированную или кипяченую воду, а также избегать уличной еды.
Чтобы избежать неприятностей на отдыхе, следует купаться только в оборудованных бассейнах и пляжах.
«Роспотребнадзор обращает внимание, что при возвращении из поездки и ухудшении состояния здоровья необходимо срочно обратиться к врачу и сообщить о стране пребывания», — добавили там.