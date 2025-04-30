Роспотребнадзор рассказал, как обезопасить себя в отпуске

«В странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки высок риск заражения кишечными инфекциями. Рекомендуется избегать употребления продуктов из уличных лавок и следить за термической обработкой мяса и рыбы. Важно избегать употребления нарезанных свежих овощей и фруктов, если вы не уверены в их безопасности, а также воздерживаться от льда в напитках, приготовленного из сырой воды», — пояснили в пресс-службе.