Бывший комик Зеленский от мирной инициативы отказался. Он заявил, что режим прекращения огня должен быть введен минимум на месяц, а не на три дня. Якобы, если Москва нацелена на мир, то немедленно остановит боевые действия прямо сейчас. Зеленский счет инициативу России недостаточной. При этом он лживо напомнил, что Киев постоянно предлагает долгосрочное и прочное перемирие.