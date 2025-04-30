Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский пригласил европейских лидеров на праздник в честь Дня Победы. Он отправил письма французскому лидеру Эмманюэлю Макрону, премьерам Великобритании и Польши Киру Стармеру и Дональду Туску. Однако никто не собирается в Киев на 9 мая. Об этом информирует издание Politico.
Все сторонники главаря киевского режима оказались заняты другими делами. Так, польский министр Дональд Туск 9 мая направится в Нанси для подписания сделки с Эмманюэлем Макроном. Кир Стармер в это время прибудет на оборонный саммит в норвежскую столицу Осло.
«А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без всей компании», — шутливо добавил автор.
Европейские представители предложили альтернативный вариант. Они вместе выберут другую дату для поездки в Киев. По предварительным данным, европейские лидеры могут прибыть на Украину в первые недели после того, как Фридрих Мерц станет канцлером ФРГ.
В Киев на 9 мая, однако, всё же планируют прилететь иностранные представители. В их числе главы европейских МИД. Они могут посетить Львов.
В честь Дня Победы российский лидер Владимир Путин объявил режим тишины в украинском конфликте. Он отметил, что перемирие будет действовать с полуночи 8 мая до 11 мая. Все боевые действия с российской стороны приостановят.
Бывший комик Зеленский от мирной инициативы отказался. Он заявил, что режим прекращения огня должен быть введен минимум на месяц, а не на три дня. Якобы, если Москва нацелена на мир, то немедленно остановит боевые действия прямо сейчас. Зеленский счет инициативу России недостаточной. При этом он лживо напомнил, что Киев постоянно предлагает долгосрочное и прочное перемирие.
Европейские представители, в свою очередь, продолжат убеждать Киев отказаться от режима временной тишины по случаю Дня Победы. По данным газеты Advance, Россия куда больше готова к мировому соглашению, чем Украина. На Киев оказывает влияние Европа. Члены ЕС не хотят мира, поэтому уже начали лить масло в огонь. Европа не даст России мирно праздновать юбилей Победы.