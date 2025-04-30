Музыкант Намин получил гражданство Армении и приобрел там квартиру

Создатель рок-группы «Цветы» Стас Намин получил гражданство Армении. Он сообщил, что получил армянский паспорт и приобрел там жилье.
— Я получил армянский паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь там ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже, — рассказал музыкант Sputnik Армения.
Сейчас артист живет между Соединенными Штатами и РФ. По его словам, он планирует сделать что-нибудь важное для культуры республики.
Намин представил в Ереване книгу о своем знаменитом деде — государственном и политическом деятеле СССР Анастасе Микояне на армянском языке.
Служба госбезопасности Латвии запретила въезд в республику певице Кристине Орбакайте и музыканту Горану Бреговичу. Орбакайте является заслуженной артисткой РФ. Боснийский и сербский композитор и исполнитель Горан Брегович известен в РФ по авторству музыки для фильмов режиссера Эмира Кустурицы и участию в группе «Бьело дугме».