Музыкант Намин получил гражданство Армении и приобрел там квартиру

— Я получил армянский паспорт вместе со своей семьей. Нам здесь очень нравится. Мы часто приезжаем в Армению, я даже купил здесь квартиру и сейчас занимаюсь там ремонтом. Скорее всего, будем жить здесь тоже, — рассказал музыкант Sputnik Армения.