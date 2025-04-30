Россиянам честно ответили про замедление YouTube и его аналоги

«Чисто технически YouTube не запрещали, а представление о том, что это хорошая платформа, довольно устойчиво — независимо от перетока пользователей на альтернативные платформы. До сих пор реальной альтернативы YouTube так и не нашлось», — передают «Ведомости» мнения опрошенных экспертов.