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Россиянам честно ответили про замедление YouTube и его аналоги

На YouTube, несмотря на замедление сервиса, продолжают обновляться каналы, а российские пользователи пока так и не нашли достойной альтернативы этой платформе. Об этом говорят эксперты.

Почи половина россиян продолжают пользоваться хостингом, несмотря на замедление.

На YouTube, несмотря на замедление сервиса, продолжают обновляться каналы, а российские пользователи пока так и не нашли достойной альтернативы этой платформе. Об этом говорят эксперты.

«Чисто технически YouTube не запрещали, а представление о том, что это хорошая платформа, довольно устойчиво — независимо от перетока пользователей на альтернативные платформы. До сих пор реальной альтернативы YouTube так и не нашлось», — передают «Ведомости» мнения опрошенных экспертов.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предлагала полностью запретить YouTube в России, отмечая его негативное влияние на детей. В декабре 2023 года ожидалась полная блокировка сервиса, и сейчас доступ к платформе без использования сторонних программ ограничен. Несмотря на это, почти половина россиян продолжает пользоваться YouTube, обходя ограничения.