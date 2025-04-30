Россиянам честно ответили про замедление YouTube и его аналоги

Почи половина россиян продолжают пользоваться хостингом, несмотря на замедление.
На YouTube, несмотря на замедление сервиса, продолжают обновляться каналы, а российские пользователи пока так и не нашли достойной альтернативы этой платформе. Об этом говорят эксперты.
«Чисто технически YouTube не запрещали, а представление о том, что это хорошая платформа, довольно устойчиво — независимо от перетока пользователей на альтернативные платформы. До сих пор реальной альтернативы YouTube так и не нашлось», — передают «Ведомости» мнения опрошенных экспертов.
Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян предлагала полностью запретить YouTube в России, отмечая его негативное влияние на детей. В декабре 2023 года ожидалась полная блокировка сервиса, и сейчас доступ к платформе без использования сторонних программ ограничен. Несмотря на это, почти половина россиян продолжает пользоваться YouTube, обходя ограничения.