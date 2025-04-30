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Калинская забыта: Отбывающего отстранение теннисиста Синнера застали с моделью из России

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер закрутил роман с русской моделью Ларой Лието. Издание Chi сообщает, что пару видели вместе в Монте-Карло, где проживает теннисист.

Источник: Life.ru

Лието была замечена на тренировках Синнера, а позже папарацци запечатлели их целующимися. 31-летняя Лара Лието родом из России, но уже много лет живёт за границей. Ранее она состояла в отношениях с голливудским актёром Эдриен Броуди (с 2012 по 2018 год).

Весной 2024 года у Синнера был роман с российской теннисисткой Анной Калинской. Пара подтвердила свои отношения в мае, однако после US Open 2024, где Синнер одержал победу, их вместе больше не видели.

Напомним, Янника Синнера дисквалифицировали на три месяца — с 9 февраля по 4 мая 2025 года — за нарушение антидопинговых правил. Тренироваться ему разрешили с 13 апреля. WADA отказалось от дальнейшей борьбы по этому делу, отозвав апелляцию из CAS.