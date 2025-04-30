Калинская забыта: Отбывающего отстранение теннисиста Синнера застали с моделью из России

Лието была замечена на тренировках Синнера, а позже папарацци запечатлели их целующимися. 31-летняя Лара Лието родом из России, но уже много лет живёт за границей. Ранее она состояла в отношениях с голливудским актёром Эдриен Броуди (с 2012 по 2018 год).