«Неуд» за поведение должен иметь последствия, заявил глава СПЧ

«Что касается дифференцированной оценки: если бы были советские времена, можно было бы сказать, что пионерский галстук не выглажен, поэтому оценка не “пять”, а “четыре”. Я считаю, что это не нужно. Не нужно усложнять эту задачу. Надо защитить учителя от таких отпетых хулиганов — и все. Когда начинают тему усложнять, я это не приветствую. Все должно быть по сути и по делу», — подчеркнул он.