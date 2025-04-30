Врач Олмос назвал четыре худших продукта для завтрака

Спортивный врач Александр Олмос сообщил, что на завтрак не следует употреблять четыре продукта. Утром лучше съесть цельный фрукт, нежели выпить выжатый из него сок, отметил он.
— Даже натуральный сок гарантирует скачок глюкозы. Клетчатка, которая содержится во фруктах, способствует более постепенному поступлению в кровь природных сахаров, — рассказал медик изданию 20minutos.
Также одними из худших продуктов на завтрак являются белый хлеб и сладкие хлопья. Их опасность состоит в том, что через несколько часов после их употребления у человека произойдет спад энергии и снова появится желание перекусить.
Кроме того, врач предупредил, что в утренний кофе не стоит добавлять сахар и другие вредные добавки.
Из-за чрезмерного употребления сахара и сладких напитков ускоряется развитие слабоумия, а также могут появиться заболевания сердечно-сосудистой системы, диабет и ожирение. Об этом сообщил невролог Байбин Чен. Также он порекомендовал отказаться от громкого прослушивания музыки в наушниках, что особенно распространено среди подростков и молодых людей.