Трамп не доверяет опросам, показывающим снижение его популярности

Глава Белого дома заявил о своем недоверии к результатам рейтинговых исследований, фиксирующим падение его популярности среди избирателей. Об этом Дональд Трамп сказал на митинге в штате Мичиган.
«Мы должны бороться с фейковыми опросами. Они интервьюируют гораздо больше демократов, чем республиканцев. В последние дни я проверял, они опрашивают многих демократов, а республиканцев — меньше», — пояснил американский лидер.
Трамп утверждает, что объективные социологические исследования показали бы значительно более высокий уровень его народной поддержки — порядка 60% и выше, а не заниженные, по его мнению, 40%.
Как свидетельствуют данные свежего опроса Marist (PBS/NPR), более 50% населения США выражают несогласие с курсом Трампа: 55% отвергают его экономическую стратегию, 58% осуждают тарифную политику, а общий рейтинг неодобрения достигает 53%.
Ранее издание Fox сообщило, что рейтинг одобрения американского главы упал до 44% по итогам 100 дней президентства.