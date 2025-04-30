В ГД рассказали, почему нельзя преждевременно отключать отопление

«Порой в ходе отопительного сезона встречаются аномально теплые, даже жаркие дни. В домах становится жарко, люди просят отключить отопление. Но, как правило, за ними следуют заморозки, как мы видим это сейчас в Центральной России. Проблема в том, что при отключении отопления необходимо отключать насосы на котельных. Если мы отключаем насосы, в системе падает давление и, как только оно падает, происходит завоздушивание. И вот, чтобы “завести” отопление заново, необходимо завоздушивание устранить по всем сетям. Это те мероприятия, которые проводятся не день, не два, а порядка двух недель. Традиционно их проводят во время подготовки к отопительному сезону — летом-осенью», — сказал Колунов.