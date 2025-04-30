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Названы лекарства, прием которых может привести к снижению слуха

Сурдолог Руденко: Ряд лекарств могут давать опасную побочную реакцию для слуха.

Источник: Комсомольская правда

После перенесенного ковида у некоторых может пострадать слух. Причина — не только сам вирус, но и то, как его лечили. Особенно опасно бесконтрольное применение антибиотиков и сильных обезболивающих. Об этом KP.RU рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского, к.м.н. Виктория Руденко.

— Ряд лекарств могут давать побочную реакцию — токсическое повреждение слухового нерва. Обычно это сильные препараты, без которых в определенных ситуациях не обойтись, — пояснила эксперт.

Речь идет о препаратах, которые обычно применяются в тяжелых случаях. Это отдельные виды антибиотиков, нестероидные противовоспалительные (например, при боли и температуре), а также лекарства при онкологии. Все это может повлиять на слух, особенно при длительном приеме или превышении дозы.

Врач посоветовала не заниматься самолечением и не пить антибиотики «на всякий случай». Если препараты назначены и появились проблемы со слухом, то откладывать поход к специалисту нельзя. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше шанс остановить ухудшение слуха.