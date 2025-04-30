Названы лекарства, прием которых может привести к снижению слуха

После перенесенного ковида у некоторых может пострадать слух. Причина — не только сам вирус, но и то, как его лечили. Особенно опасно бесконтрольное применение антибиотиков и сильных обезболивающих. Об этом KP.RU рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог лечебно-диагностического центра НКЦ № 2 Российского научного центра хирургии им. академика Б. В. Петровского, к.м.н. Виктория Руденко.