Власти отреагировали на идею ограничить число платных мест в вузах

По сведениям издания, соотвествующий законопроект был внесен в Госдуму при широкой поддержке. Его соавторами стали 346 из 450 депутатов всех парламентских фракций и пятеро сенаторов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.