Телеведущий Кузичев назвал подонками тех, кто уехал из РФ и помогал ВСУ

Ведущий передачи «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев высказался о гражданах России, которые уехали из страны после начала спецоперации на Украине. Он заявил, что считает предателями тех, кто, живя за границей, помогал Вооруженным силам Украины.
По его словам, среди уехавших людей есть те, кто финансировал украинскую армию или подписывал снаряды для нее, которые использовались в атаках на города в РФ.
— Этих людей нужно судить. Это подонки и преступники, — сказал журналист в интервью актеру Вячеславу Манучарову, доступном на Rutube.
В то же время, по мнению ведущего, граждан, кто принял решение об отъезде на эмоциях, стоит «понять и простить».
— Кого не оглушила новость 24 февраля 2022 года? Кого она по башке не шарахнула так, что он еще приходил в себя? — высказался Кузичев.
Телеведущий Владимир Соловьев предложил изымать дома у уехавших представителей интеллигенции для последующего использования в интересах оборонной отрасли. По его мнению, конфискованную недвижимость можно было бы передавать высшему офицерскому составу и ключевым специалистам предприятий военно-промышленного комплекса в качестве жилья.