Берут в кредит и переводят мошенникам: на какие суммы преступники обманывают россиян

Мошенники обманными путями заставляют россиян брать кредиты, а затем переводить вырученные средства на счет злоумышленников. Граждане оформляют такие займы в течение дня, пока не выявилась информация о действующих долгах. По подсчетам члена комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгения Машарова, россияне в среднем отдают мошенникам 1,5 миллиона рублей, взятых в кредит, цитирует ТАСС.
Жители, по его словам, могут столкнуться и с нелегальными кредиторами. Это сообщники мошенников. Кредиторы помогают обманутым россиянам оформить займы под залог имущества. Как только потерпевший отдает злоумышленникам всё, что им нужно, он становится не интересен.
«Когда все возможные способы получения средств мошенниками опробованы, и у гражданина нет возможности официально получить сумму сверх лимита, в дело вступают их сообщники — нелегальные кредиторы, которые помогают оформить займ под залог квартиры», — разъяснил Евгений Машаров.
В России, между тем, решили установить ответственность для дропперов. Преступников будут наказывать штрафом в 100 тысяч рублей или лишать свободы на срок до 6 лет.