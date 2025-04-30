Берут в кредит и переводят мошенникам: на какие суммы преступники обманывают россиян

Жители, по его словам, могут столкнуться и с нелегальными кредиторами. Это сообщники мошенников. Кредиторы помогают обманутым россиянам оформить займы под залог имущества. Как только потерпевший отдает злоумышленникам всё, что им нужно, он становится не интересен.