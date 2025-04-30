Фортуна устраивает фейерверк: три знака зодиака, которых ждет удача в мае

Май-2025 обещает быть астрологическим калейдоскопом, где перемены закручиваются вихрем, а судьба подкидывает сюрпризы — от приятных до по-настоящему судьбоносных. Представителям каких знаков зодиака повезет особенно сильно, рассказала «Вечерней Москве» ясновидящая Кажетта.
Уже в первых числах месяца Меркурий возвращается в прямое движение, расчищая дорогу для решительных шагов, смелых слов и важных сделок. 8 мая нас ждет мощное новолуние в Тельце — время новых начинаний, особенно в финансовой и материальной сфере. А уже к концу месяца Юпитер, планета большого счастья и роста, перейдет из стабильного Тельца в любопытных Близнецов, сместив фокус с накоплений на идеи, связи и знания. Все это делает май по-настоящему насыщенным, переменчивым и невероятно перспективным.
Год отшельника 2025.
Лев.
Май принесет Львам не столько события, сколько ощущение того, будто кто-то включил теплый свет внутри и заполнил их мир радостью. Удача проявится не в бумагах и цифрах, а в эмоциях, которые будут пульсировать яркими красками. Вас ждут встречи, наполненные смехом, легкие разговоры, внезапные комплименты и моменты, когда все вокруг кажется удивительно простым и приятным. Даже если будут мелкие сложности, вы их попросту не заметите. Звезды дают вам шанс прожить май в состоянии беззаботного счастья — пользуйтесь этим на полную.
Дева.
Если в прошлом месяце карьера вызывала у Дев больше вопросов, чем ответов, то в мае все кардинально изменится. Конфликты с коллегами словно рассосутся, а спорные задачи вдруг получат простые и элегантные решения. Вас заметят, услышат и оценят. Авторитет Дев возрастет, и даже те, кто раньше не был союзником, теперь будут смотреть на вас с уважением. Это отличный период, чтобы смело заявлять о своих амбициях: очень велика вероятность карьерного роста. Главное — не скромничать и идти туда, где можно сиять по-настоящему.
Водолей.
Финансовая фортуна Водолеям в мае не просто улыбается — она устраивает для них фейерверк. Бонусы, надбавки, неожиданные премии, кешбэк, подарки, случайные подработки — деньги будут поступать оттуда, откуда вы их даже не ждали. А еще в вашу жизнь могут войти новые идеи для стабильного и долгосрочного дохода, причем настолько интересные, что зарабатывать будет приятно. Тем, кто ищет работу, особенно повезет: предложения будут не только многочисленными, но и перспективными. Май словно создан для того, чтобы Водолеи почувствовали: вы умеете привлекать ресурсы легко и красиво.
Уже в первую декаду мая Венера соединится с Ураном в Тельце, и это может принести как внезапные финансовые сюрпризы, так и эмоциональные качели. А к середине месяца Марс вступит в напряженный аспект с Плутоном — произойдет мощный выброс энергии. Эзотерик Аделина Панина в беседе с «Вечерней Москвой» назвала три знака зодиака, которым не повезет в мае.