Фортуна устраивает фейерверк: три знака зодиака, которых ждет удача в мае

Если в прошлом месяце карьера вызывала у Дев больше вопросов, чем ответов, то в мае все кардинально изменится. Конфликты с коллегами словно рассосутся, а спорные задачи вдруг получат простые и элегантные решения. Вас заметят, услышат и оценят. Авторитет Дев возрастет, и даже те, кто раньше не был союзником, теперь будут смотреть на вас с уважением. Это отличный период, чтобы смело заявлять о своих амбициях: очень велика вероятность карьерного роста. Главное — не скромничать и идти туда, где можно сиять по-настоящему.