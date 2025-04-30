Исследование показало отношение россиян к самозапрету на азартные игры

В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры — «Стопазарт». Граждане смогут по своему желанию вносить себя в реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного запрета. Автоматически включать в него планируют должников с просрочкой по кредитам, штрафам и иным платежам более 3 месяцев — до погашения задолженности.