Исследование показало отношение россиян к самозапрету на азартные игры

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Большинство россиян поддерживают идею самозапрета на участие в азартных играх: 47% — за создание реестра, куда будут включать установивших самозапрет и должников по кредитам, а 19% выступают только за добровольный самозапрет, выяснили для РИА Новости аналитики SuperJob.
В Госдуме предложили ввести механизм самозапрета на азартные игры — «Стопазарт». Граждане смогут по своему желанию вносить себя в реестр на срок от 3 месяцев до пожизненного запрета. Автоматически включать в него планируют должников с просрочкой по кредитам, штрафам и иным платежам более 3 месяцев — до погашения задолженности.
«47% россиян поддерживают инициативу полностью, 19% — только возможность добровольного самозапрета, 5% — исключительно запрет для неплательщиков. Чем ниже доход, тем выше уровень одобрения подобного механизма (полностью поддерживают идею 60% опрошенных с доходом до 50 тысяч рублей против 49% с доходом от 100 тысяч)», — показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов.
Каждый девятый (11%) не поддерживает инициативу, каждый пятый затруднился ее оценить: «Вместо этого надо ввести обязательную консультацию у психиатра»; «Лудомания — это болезнь, которая лечится у психолога», уверены такие респонденты.
Склонные к азарту респонденты чаще неазартных высказываются против создания такого реестра, либо поддерживают самозапрет только на добровольной основе (по 24%). Они аргументируют свою позицию принципами личной свободы: «Каждый сам себе хозяин»; «Право выбора должно оставаться за человеком».